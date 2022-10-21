'ВСУ 'откобзонят' всех россиян за 18 дней': Арестович оценил угрозу вторжения со стороны Беларуси

Арестович оценил угрозу наступления из Беларуси в направлении Волыни / коллаж УНИАН

Российская оккупационная армия подвергнется разгрому, если все-таки осмелится пойти в наступление со стороны Беларуси в направлении Волыни. Украинские защитники будут ежедневно уничтожать по 500 оккупантов, в результате чего боевые действия завершатся через 18 дней. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на канале "Фейгин LIVE".

Так, Арестович подтвердил тезис о том, что россияне, чтобы перерезать снабжение Киева западным оружием, могут пойти в наступление не в сторону столицы, а на западные области Украины. Речь идет об около 9 тысячах военнослужащих.

Советник Офиса президента напомнил, что в начале полномасштабного вторжения на Киев шли около 40 тысяч оккупантов. Однако Вооруженные силы Украины ловко уничтожили и заставили бежать всех российских военных. При этом это были не просто мобилизованные, а так сказать "профессиональная армия".

Как отметил Арестович, сейчас украинские военные уничтожают по 500 оккупантов в день, поэтому для ликвидации 9 тысяч россиян понадобится 18 дней.

"Будет примерно 500 убитых в день. Ну, 18 дней это все продлится, если что. Все. Ему (Путину, – Главред) не страшно (что будет по 500 убитых в день, – Главред), так и нам не страшно – вот, в чем дело. Нам даже весело где-то, до какой-нибудь степени. В крайнем случае, там любезная до невозможности тероборона уже потирает рученьки и ждет с нетерпением, не говоря уже о кадровых частях", - рассказал он.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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