Чего категорически нельзя делать при переохлаждении - ответ Комаровского

Комаровский рассказал, что нужно делать при переохдлаждении / скриншот с видео

Известный врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале поведал, что можно делать в случае переохлаждения, а чего категорически нельзя.

Что нельзя делать в случае переохлаждения:

Не надо растираться;

Не надо принимать алкогольные напитки.

Врач обратил внимание на то, что алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию тепла. Потому что к расширенным сосудам кожи идет прилив крови. Но когда сосуды кожи расширяются и там активизируется кровообращение, то активизируется потеря тепла.

Что нужно сделать при переохлаждении

Если вы пришли домой и сильно замерзли, то первое, что необходимо сделать в таком случае - это снять с себя все мокрое и холодное. Нужно переодеться в сухое и максимально теплое.

При этом очень важно не пытаться согреваться горячим душем и водой, потому что кожа на холоде теряет чувствительность, и вы можете потом получить ожог и не почувствовать действительно очень горячее. Поэтому согреваться нужно теплым.

"Надеть теплую пижаму и залезть под одеяло к любимому теплому человеку - самый лучший способ реагировать на общее переохлаждение", - отметил Комаровский.

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Ранее Главред писал о том, что Евгений Комаровский дал советы родителям, как сделать комфортным полет на самолете для малышей.

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