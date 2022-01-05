Чего категорически нельзя делать при переохлаждении - ответ Комаровского

Врач обратил внимание на то, что алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию тепла.
Известный врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале поведал, что можно делать в случае переохлаждения, а чего категорически нельзя.
Что нельзя делать в случае переохлаждения:
- Не надо растираться;
- Не надо принимать алкогольные напитки.
Врач обратил внимание на то, что алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию тепла. Потому что к расширенным сосудам кожи идет прилив крови. Но когда сосуды кожи расширяются и там активизируется кровообращение, то активизируется потеря тепла.
Что нужно сделать при переохлаждении
- Если вы пришли домой и сильно замерзли, то первое, что необходимо сделать в таком случае - это снять с себя все мокрое и холодное. Нужно переодеться в сухое и максимально теплое.
- При этом очень важно не пытаться согреваться горячим душем и водой, потому что кожа на холоде теряет чувствительность, и вы можете потом получить ожог и не почувствовать действительно очень горячее. Поэтому согреваться нужно теплым.
"Надеть теплую пижаму и залезть под одеяло к любимому теплому человеку - самый лучший способ реагировать на общее переохлаждение", - отметил Комаровский.
Ранее Главред писал о том, что Евгений Комаровский дал советы родителям, как сделать комфортным полет на самолете для малышей.
Читайте также:
- "Я вас жутко удивлю": доктор Комаровский раскритиковал популярный напиток, назвав ему альтернативу
- Комаровский жестко раскритиковал некоторых врачей из-за советов о вакцинации
- Болят и отекают ноги - Комаровский назвал причины и способы решения
- "И все на дедушку похожи": Комаровский умилил фото с внуками