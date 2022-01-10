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Грозит ожирением: какие напитки нельзя давать маленьким детям

10 января 2022, 01:48
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Как отмечают исследователи, употребление фруктовых соков в возрасте до одного года может очень опасным для детского здоровья.

сок, фрукты
Маленьким детям запрещено давать соки - врачи / ua.depositphotos.com

Врачи считают, что маленьким детям категорически запрещено давать соки, ведь их употребление в детском возрасте может привести к риску возникновения ожирения, сообщает портал Journal of Nutrition.

Как отмечают исследователи, употребление фруктовых соков в возрасте до одного года может очень опасным для детского здоровья.

В исследовании приняли участие почти 5000 американских женщин, и наблюдения продолжались около 7 лет. Авторы исследования сообщили в 25% случаев матери вводили соки в прикорм детям до достижения 6 месяцев, а 74% - до 12 месяцев.

"Раннее введение сока было связано с более высоким потреблением сахара в детстве, потреблением любых газированных напитков и более низким потреблением воды, при этом общее потребление напитков оставалось постоянным", - отмечают ученые.

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Также они отмечают, что маркеры более низкого социально-экономического статуса тесно связаны с более ранним введением сока, что в свою очередь, связано с потреблением сладких напитков в детстве, которые потенциально заменяют воду.

Потребление фруктовых соков в раннем детстве вызывает тягу к другим сладким и газированным напиткам в более старшем детском возрасте. А регулярное употребление этих напитков сильно влияет на формирование детского организма.

У таких детей намного чаще возникает привязанность к сладким напиткам, нарушается баланс сахара в крови и это быстро приводит к диабету и ожирению.

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