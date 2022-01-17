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Крещение-2022: кому категорически нельзя окунаться в прорубь и как не заболеть

17 января 2022, 02:16

Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть и кому такая процедура категорически запрещена.

Крещение
Кому нельзя купаться на Крещение / Facebook.com

Скоро украинцы будут отмечать Крещение Господне. В этот день по традиции в люди купаются в ледяной воде в специально отведенных местах, но такие процедуры разрешены далеко не всем.

Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть и кому такая процедура категорически запрещена.

Специалисты МОЗ напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм. Такая процедура может навредить, если человек внезапно решает окунуться в прорубь.

Подготовку к купанию в ледяной воде нужно начинать заранее и постепенно снижать температуру воды. Обычно люди практикуют холодный душ и обливания, а длительность процедур и температуру меняют постепенно.

Как правильно окунаться в ледяную воду

  • Перед погружением в ледяную воду нужно обязательно сделать разминку. Прыгать с разбега не рекомендуется – сначала нужно намочить лицо, грудь, живот и спину, а после этого можно погрузиться по шею.
  • С головой нырять также не стоит – это может привести к резкому переохлаждению организма. В холодной воде нельзя находиться долго, достаточно 3-5 секунд.
  • Люди, которые годами практикуют моржевание и регулярно закаляются, могут поплавать дольше – 1,5-2 минуты.
  • После купания мокрую одежду нужно снять как можно быстрее и энергично растереться полотенцем, а потом быстро одеться в сухую и теплую одежду.
  • Подбирайте просторную одежду, которая легко и быстро надевается, без пуговиц и шнуровок.

Как вести себя после купания

  • Прислушайтесь к своему организму, так как реакция на холод у каждого человека индивидуальная. Она зависит от возраста, пола, физической подготовки и общего состояния здоровья.
  • Резкая смена температуры может вызвать головокружение и обморок, рвоту и шум в ушах, спазмы коронарных артерий, аритмию, остановку сердца и судороги. Такие проявления могут быть даже у самых здоровых людей.

Важные правила о купании

  • Перед погружением в ледяную воду нельзя употреблять алкоголь и курить. Алкоголь расширяет периферические сосуды и это приводит к увеличению теплоотдачи. А курение нарушает кровообращение и увеличивает охлаждение.
  • Перед купанием в ледяной воде обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, так как эта процедура может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Кому категорически нельзя купаться на Крещение

  • Людям с заболеваниями носоглотки, придаточных пазух, среднего отита
  • При заболеваниях сердечно-сосудистой системы
  • При болезнях центральной нервной системы и после тяжелых травм черепа
  • При заболеваниях периферической нервной системы
  • При сахарном диабете и тиреотоксикозе
  • При глаукоме и конъюнктивитах
  • Людям с болезнями органов дыхания
  • При заболеваниях мочеполовой системы
  • При заболеваниях желудочно-кишечного тракта
  • При кожных и венерических заболеваниях
  • При наличии больших послеожоговых рубцов

Также не стоит окунаться в прорубь беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети более старшего возраста могут купаться только под наблюдением взрослых.

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