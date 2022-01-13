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Сколько времени люди тратят на гаджеты: ответ специалистов

13 января 2022, 02:53

В среднем люди тратили на смартфоны по 4,8 часа в день. То есть, около трети их свободного времени, что на 30% больше годом ранее.

Смартфоны
Сколько времени люди тратят на гаджеты / Униан

Компания App Annie проанализировала привычки владельцев смартфонов и выяснила, что в прошлом году люди пользовались гаджетами дольше, чем когда-либо, говорится в отчете.

В среднем люди тратили на смартфоны по 4,8 часа в день. То есть, около трети их свободного времени, что на 30% больше годом ранее. Также они погружались в гаджеты во время выполнения своей работы и развлечений.

Таким образом, в прошлом году на 5% увеличилось количество загрузок мобильных приложений. А затраты пользователей на это выросли на 19%.

Кроме того, эксперты отмечают, что в текущем году могут увеличиться и затраты на рекламу. Ожидается, что они достигнут 350 миллиардов долларов, в то время, как в прошлом увеличились на 23% и составили 295 миллиардов долларов.
Читайте такжеОпубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества

Отметим, App Annie изучает рынок мобильных технологий. Данная оценка проводилась среди владельцев Android-смартфонов на десяти крупных рынках.

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