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Врачи рассказали, какие таблетки категорически запрещено делить на части

9 января 2022, 18:25
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Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, которая не позволяет попадать действующему веществу в кровь слишком быстро.

Таблетки
Какие таблетки нельзя делить на части - ответ врачей / ua.depositphotos.com

Выяснилось, какие таблетки категорически нельзя делить на части из-за того, что запросто можно прогадать с дозировкой и навредить здоровью, а какие - все же не запрещается принимать частями, пишет Stolichki.

Если таблетка не предназначена для разделения, ее компоненты могут быть распределены неравномерно. В таком случае точную дозировку определить невозможно.

Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, которая не позволяет попадать действующему веществу в кровь слишком быстро. Тогда эффект от приема таблетки будет неправильным. Кроме того, лекарство может вызвать нежелательную реакцию с желудочным соком.

Также при воздействии света и влажности оставленные на следующий прием части таблетки могут потерять свои свойства.

Какие таблетки нельзя делить на части:

  • таблетки без специальной риски для деления на части;
  • рассыпчатые таблетки, которые крошатся;
  • таблетки с резким вкусом, раздражающие слизистую оболочку рта;
  • таблетки с несколькими действующими компонентами;
  • противозачаточные средства;
  • препараты для химиотерапии;
  • противосудорожные или сосудосуживающие средства;
  • капсулы с порошком или гелем.

Таблетки, которые можно делить, обозначены специальными насечками, по ним их можно разломить. В них должно быть одно действующее вещество и не должно быть жесткой оболочки.

Ранее Главред писал о том, что в Украине решили взять под контроль оборот антибиотиков в стране. С 2022 года в стране уже может не быть свободной продажи антимикробных препаратов. Продавать будут только по электронному рецепту. Нововведения могут заработать с 1 апреля.

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