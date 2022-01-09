Врачи рассказали, какие таблетки категорически запрещено делить на части

Какие таблетки нельзя делить на части - ответ врачей / ua.depositphotos.com

Выяснилось, какие таблетки категорически нельзя делить на части из-за того, что запросто можно прогадать с дозировкой и навредить здоровью, а какие - все же не запрещается принимать частями, пишет Stolichki.

Если таблетка не предназначена для разделения, ее компоненты могут быть распределены неравномерно. В таком случае точную дозировку определить невозможно.

Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, которая не позволяет попадать действующему веществу в кровь слишком быстро. Тогда эффект от приема таблетки будет неправильным. Кроме того, лекарство может вызвать нежелательную реакцию с желудочным соком.

Также при воздействии света и влажности оставленные на следующий прием части таблетки могут потерять свои свойства.

Какие таблетки нельзя делить на части:

таблетки без специальной риски для деления на части;

рассыпчатые таблетки, которые крошатся;

таблетки с резким вкусом, раздражающие слизистую оболочку рта;

таблетки с несколькими действующими компонентами;

противозачаточные средства;

препараты для химиотерапии;

противосудорожные или сосудосуживающие средства;

капсулы с порошком или гелем.

Таблетки, которые можно делить, обозначены специальными насечками, по ним их можно разломить. В них должно быть одно действующее вещество и не должно быть жесткой оболочки.

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