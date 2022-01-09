Врачи рассказали, какие таблетки категорически запрещено делить на части

Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, которая не позволяет попадать действующему веществу в кровь слишком быстро.
Выяснилось, какие таблетки категорически нельзя делить на части из-за того, что запросто можно прогадать с дозировкой и навредить здоровью, а какие - все же не запрещается принимать частями, пишет Stolichki.
Если таблетка не предназначена для разделения, ее компоненты могут быть распределены неравномерно. В таком случае точную дозировку определить невозможно.
Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, которая не позволяет попадать действующему веществу в кровь слишком быстро. Тогда эффект от приема таблетки будет неправильным. Кроме того, лекарство может вызвать нежелательную реакцию с желудочным соком.
Также при воздействии света и влажности оставленные на следующий прием части таблетки могут потерять свои свойства.
Какие таблетки нельзя делить на части:
- таблетки без специальной риски для деления на части;
- рассыпчатые таблетки, которые крошатся;
- таблетки с резким вкусом, раздражающие слизистую оболочку рта;
- таблетки с несколькими действующими компонентами;
- противозачаточные средства;
- препараты для химиотерапии;
- противосудорожные или сосудосуживающие средства;
- капсулы с порошком или гелем.
Таблетки, которые можно делить, обозначены специальными насечками, по ним их можно разломить. В них должно быть одно действующее вещество и не должно быть жесткой оболочки.
Ранее Главред писал о том, что в Украине решили взять под контроль оборот антибиотиков в стране. С 2022 года в стране уже может не быть свободной продажи антимикробных препаратов. Продавать будут только по электронному рецепту. Нововведения могут заработать с 1 апреля.
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