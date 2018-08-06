В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм

Жара привела в Германии к обмелению рек

Жители Германии в обмелевших из-за жары реках регулярно находят снаряды времен Второй мировой войны.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сотрудницу полиции Саксонии Анхальт Грит Меркер, к началу августа боеприпасы были обнаружены в 22 местах.

Засуха повлияла на все реки, но сильнее всего ее последствия заметны в Саксонии на реке Эльба: в некоторых местах уровень воды снизился до рекордных 46 сантиметров. Чаще всего о неразорвавшихся минах, старых гранатах и снарядах сообщают граждане. Пока несчастных случаев, связанных с опасными находками, не зафиксировано.

Власти Саксонии просят местных жителей быть предельно внимательными во время купания в обмелевших водоемах. Причина заключается в том, что в 1945 году Дрезден подвергся масштабной бомбардировке, поэтому в земле может содержаться еще большое количество снарядов.

Напомним, полиция немецкого города Киль разыскивает пикантного правонарушителя: их радары засекли голого велосипедиста.