Украина и Грузия сражаются за безопасность Европы - глава латвийского МИД

Эдгар Ринкевич

Выступая на пресс-конференции в Варшаве, глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич заявил о том, что сейчас Украина и Грузия сражается за независимость и безопасность Европы.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты “Польское Радио». «То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось», − заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства.

По словам Ринкевича, Европейский союз в 2008-м сделал большую ошибку из-за агрессии России против Грузии. Главный латвийский дипломат также добавил, «очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России "нацболы" напали на посольство Латвии.