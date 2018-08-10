Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России

Помпео и Лавров нашли общий язык еще в Хельсинки / МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 10 августа, поговорил по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео, в котором заявил о резком неприятии Россией новых американских санкций.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров заявил, что ни у США, ни у Великобритании нет никаких доказательств, что Россия причастна к отравлению Скрипалей - по крайней мере, на всеобщее обозрение они их не предоставляют.

Читайте такжеПутин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политологРанее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что целью новых санкций против России является побудить Москву изменить свое поведение в лучшую сторону.

"Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес (...) Санкции - это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения", - сказала она.

Накануне американское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери.