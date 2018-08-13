"Сосок" вместо Непала и "кнопка" вместо Бутана: стали известны самые позорные оговорки Трампа

Трамп иногда оговаривается - и любит нарушать этикет / Reuters

Президент США Дональд Трамп, оказывается, не только большой любитель не самых мирных выражений - он еще и неоднократно нарушал нормы дипломатического этикета и допускал стыдные оговорки в названиях некоторых стран.

Так, Трамп несколько раз хотел позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Казалось бы, что тут такого, однако президент США хотел сделать это, совершенно не учитывая тот факт, что часовые пояса в США и Японии сильно не совпадают.

"Он совершенно не думает, что лидер страны в возрасте 80 или 85 лет не обязательно будет бодрствовать в одиннадцать часов вечера и находиться на рабочем месте... Он очень импульсивный и не думает, в какое время и кому звонит", - поделился с Politico бывший сотрудник Совета по национальной безопасности США, пожелавший остаться анонимным.

В другой раз Трамп во время подготовки к встрече с премьер-министром Читайте такжеДжим Керри высмеял Трампа за намерения создать космические войскаИндии Нарендрой Моди в 2017 году оговорился и произнес Непал как "Ниппл" (nipple в переводе с английского значит "сосок" - "Главред"). Также президент США в ходе той же встречи перепутал название другой страны - Бутана, окрестив ее "Баттон" (button с английского означает "кнопка" - "Главред"), передает издание со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи.

Администрация президента эти оговорки не признает.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул очередное обвинение в адрес "горячо любимых" им американских средств массовой информации. По мнению президента, СМИ только тем и занимаются, что "сеют раздор и недоверие" и способны "вызвать Войну".