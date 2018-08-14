Экс-посол Грузии рассказал, чего хочет Путин

14 августа 2018, 10:17

Президент России не желает возрождать Советский Союз, полагает Катамадзе.

Бывший посол Грузии в Украине: Владимир Путин хочет возродить Российскую империю
Владимир Путин хочет возродить Российскую империю, считает бывший посол Грузии в Украине / Reuters

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе считает, что президент РФ Владимир Путин хочет возродить Российскую империю.

Кто бы ни стал президентом РФ, идея Российской империи будет актуальна, рассказал экс-посол во время чата на "Главреде".

"Я уже много лет склоняюсь к тому, что господин Путин не хочет возрождать Советский Союз, а хочет возродить Российскую империю. Если мы вспомним, в Российской империи не было таких государств, как Украина, Грузия, Беларусь, Казахстан и т.д.", — отметил он.

Собеседник подчеркнул, что грузинская государственность насчитывает более тысячи лет. "В 1783 году Грузия, которая до этого постоянно претерпевала претензии и оккупацию территорий различными империями, обратилась к единоверному соседу с просьбой о внешней защите грузинской государственности от османских и персидских посягательств и подписала Георгиевский трактат", — добавил Катамадзе.

"Но уже через непродолжительное время, в 1801 году, Российская империя в одностороннем порядке денонсировала этот договор и фактически упразднила грузинскую государственность, присоединив как губернию Грузию к Российской империи. В 1918 году, после распада царской империи, вновь возникло грузинское государство", — напомнил гость.Читайте такжеЭкс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин

"В мае 1920 году грузинское независимое государство подписало с РСФСР Договор о дружбе и сотрудничестве, которым Россия признала независимость и суверенность соседнего государства. Через полгода, 25 февраля 1921 года, 11-я армия РСФСР вошла на территорию Грузии и установила советскую власть", — сказал бывший посол.

"Я это говорю к тому, что глубоко заблуждаются те, кто думает, что возрождение Российской империи — это только желание Владимира Путина. На мой взгляд, кто бы ни стал президентом Российской Федерации, идея Российской империи будет всегда актуальна", — заявил собеседник.

По его словам, нужно думать, каким образом развивать свои государства. "И дело совершенно не в размерах государств. Посмотрите, как сегодня Россия может на равных условиях разговаривать с Данией, Голландией и Люксембургом", — отметил Катамадзе.

"Это происходит только лишь потому, что датчане, голландцы и люксембуржцы знают себе цену и имеют достоинство. Россия на равных может говорить только с сильными. И еще раз повторюсь: размер страны совершенно не имеет значение", — полагает гость. 

"Трагедия 2008 года (РФ атаковала Грузию — Ред.) точно так же, как и события 1801 и 1921 года, всегда останется в памяти грузин. Кстати, у грузин очень долгая память, но мы больше помним хорошее, что было сделано по отношению к нам. Но также не забываем и тех, кто причинил нам боль. Поэтому эта трагедия останется черным пятном в российско-грузинских отношениях", — сказал экс-посол.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Грузия Советский Союз Владимир Путин Российская империя Григол Катамадзе
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
11:20
В Украине обрушилось производство авто: названа причина
11:19
Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре мнение
11:16
Освежение самолета Порошенко обойдется украинцам в 21 миллион гривен
11:12
В "Укрзализныце" рассказали, как будут отличаться цены на билеты в поездах разных классов
10:59
"Какая красивая попа": Слава из "НеАнгелов" в белье поразила фанатов растяжкой
10:47
Жебривский назвал цель блокирования Путиным украинских судов в Азовском море Видео
10:38
Фекальные реки. В Николаеве сотни тонн нечистот из канализации вытекли в Южный Буг: опубликованы фото и видео Видео
10:30
"Динамо" — "Славия": видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
10:17
Экс-посол Грузии рассказал, чего хочет Путин
10:16
"Переобули на ходу". Путин вновь "опростоволосился" с ростом: опубликовано фото
10:05
США заморозили Договор по открытому небу с Россией
10:01
На Луганщине пьяный мужчина после поездки в России поглумился над украинским флагом
09:50
"Аппетитная". Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике
09:34
Пьяные футболисты ровненского "Вереса" избили таксиста
09:25
Кива позировал на голой девушке, опубликовано фото
09:00
Эксперт посоветовал украинцам, как хранить сбережения
08:58
К концу года Украине предстоит выплатить $1,8 млрд внешних обязательств - Fitch
08:44
"На Брюса похож". Потап похвастался снимком на фоне действующего вулкана
08:20
Наказание УЕФА. В Киеве на матч "Динамо" — "Славия" попадет меньше болельщиков
08:12
Экс-министр экономики предрек Украине колоссальный ущерб
07:44
Эксперт объяснил, почему глобальные игроки не хотят краха России
07:39
Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами
07:16
Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч
07:12
Григол Катамадзе: Путин не хочет возрождать Советский Союз — он хочет заново отстроить Российскую империю
06:53
Пять причин, почему нужно запасаться долларами мнение
06:34
Поздравления с Медовым спасом-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
06:15
"Божественно красива": экс-"ВИА Гра" взволновала фанатов фото в платье с сексуальным разрезом
05:57
Рублю грозит "страшный" обвал — экс-депутат Госдумы Видео
05:29
Чем удивит Сорочинская ярмарка-2018 и во сколько обойдутся билеты
05:07
"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса
04:46
Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" из-за обвинений в наркомании
04:18
"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии
04:01
Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста
03:36
"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом
03:03
В Украине предложили обзавестись своим "списком Магнитского"
02:52
В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют Видео
02:36
Экс-посол Грузии в Украине прокомментировал новые санкции США против России
02:17
Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото
01:51
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
01:30
Найден архивный снимок обнаженной Мерилин Монро: опубликовано фото
01:05
Скандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуре Видео
00:28
В "Укрзализныце" прокомментировали ведение соцсетей за 740 тыс. гривен
13 августа, понедельник
23:56
Экс-посол Грузии назвал вероятные следующие жертвы Путина
23:50
Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, в котором Украине положено 250 миллионов долларов
23:16
В реабилитационном центре под Киевом силой удерживали людей разного возраста
23:15
Массовый сбой Twitter, Facebook и Viber - поступают жалобы со всех концов света
23:00
Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
22:57
"Сосок" вместо Непала и "кнопка" вместо Бутана: стали известны самые позорные оговорки Трампа
22:46
Сотрудники аэропорта "Борисполь" копаются в вещах пассажиров: опубликовано видео Видео
22:39
Акции Amazon превысили исторический максимум
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять