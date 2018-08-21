Российский судья снял на заправке секс-видео и влип в потрясающий скандал - 18+

Видео вызвало неописуемый скандал / скриншот из видео

В РФ отличился очередной судья - председатель Октябрьского райсуда Ставрополя Юрий Макаров снял на заправке секс-видео с обнаженной женщиной, из-за чего влип в скандал.

На видео полностью голая женщина заходит в магазин на заправке и совершает в нем покупки. Макаров идет сзади и снимает это на смартфон. Перед входом на заправку Макаров и неизвестная "актриса" заранее обсуждают сценарий. Соответствующие кадры с камер видеонаблюдения магазина были опубликованы на странице "Русская газета" в Twitter.

Развлечения судей в России.

Порнорежиссер ролика - Макаров Ю.Н., председатель Октябрьского райсуда г. Ставрополья. pic.twitter.com/LyoYUxl1Z4 — Русская Газета© (@rus_gazeta) 20 августа 2018 г.

Кстати, видео оказалось бешено популярным, собрав несколько миллионов просмотров. Пользователи бурно отреагировали на поступок судьи, выразив свое возмущение в комментариях.

"Как живет, так и судит", "Моральные уроды", "А скольким людям эти уроды жизнь испортили!" "И вот этот ... решает судьбы людей", - пишут они.

/ Соцсети

/ Соцсети

Как стало известно, вскоре после инцидента Макаров написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет рассмотрено во вторник, 21 августа.

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве открыли специальный отель для занятий сексом.