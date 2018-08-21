Россия предложила Украине обмен экипажей "Норда" и "ЯМК-0041"

21 августа 2018, 17:14

С аналогичной просьбой к президенту Украины Петру Порошенко в середине июля обращалась и Людмила Денисова.

Судно "Норд"
Судно "Норд" / Politeka

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой добиться разрешения на пересечение границы членам экипажа судна "Норд".

"Ответа от Людмилы Денисовой я пока не получила", - цитирует Москалькову "Российская газета".

Она выразила уверенность, что стороны "могут зеркально решить проблему".По мнению Москальковой, экипаж судна "Норд" можно было бы обменять на экипаж украинского судна "ЯМК-0041".

С аналогичной просьбой к президенту Украины Петру Порошенко в середине июля обращалась и Денисова.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь", - сообщали в Госпогранслужбе.

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Людмила Денисова Норд ЯМК-0041 Татьяна Москалькова
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