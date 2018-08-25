"Нападения и задержания". В Питере активисты поздравили Украину с Днем независимости

В Питере активисты поздравили Украину с Днем независимости / svoboda.org

В пятницу, 24 августа — в День независимости Украины, в российском Санкт-Петербурге полтора десятка активистов вышли на одиночные пикеты на Невский проспект, чтобы поздравить нашу страну, мероприятие имело антивоенный и антиимперский характер.

Главный акцент был сделали на призыве поддержать украинское государство в его борьбе за свободу и право выбора своего пути, рассказала организатор пикетов, активистка Петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова, сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, некоторые прохожие реагировали на пикеты агрессивно, было два нападения, задержаны двое — один нападавший и один активист.

"… активисты выразили восхищение мужеством украинцев, защищающих свою землю, и возмущение в отношении российской политики — от аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс до переговоров по вопросу освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем, которые участники пикетов называют циничными торгами", — отмечается в материале.

Также участники акции призвали не забывать о незаконно осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове и его "смертельной" голодовке. "Активисты собирали на Невском проспекте подписи под поздравительными открытками, чтобы затем передать их в консульство Украины… брали короткие интервью у прохожих об их отношении к украинской проблеме, чтобы потом сделать видеоролик и разместить его в Интернете", — добавило издание.

Ранее российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, поздравил Украину и ее граждан с 27-й годовщиной независимости страны трогательным и душевным стихотворением.