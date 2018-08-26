Трамп перепутал цвета американского флага в раскраске

Трамп в последнее время откалывает штуку за штукой / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова отличился не в лучшую сторону - на этот раз лидер Америки умудрился перепутать цвета цвета национального флага.

Это произошло в пятницу, 24 августа, во время визита в одну из больниц штата Огайо, когда он вместе с детьми раскрашивал нарисованный на листке бумаги флаг.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA — Alex Azar (@SecAzar) 25 августа 2018 г.

Президента сопровождал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, который потом в своем Twitter разместил серию фотографий.

На одной из них видно, как Трамп закрасил одну из полос флага в синий цвет - хотя на самом деле на флаге США чередуются только красные и белые полосы.

Фейл Трампа вызвал горячее обсуждение в соцсетях / Алекс Азар/Твиттер

Ошибка президента повлекла недовольство в соцсетях. Пользователи возмутились незнанием Трампа и припомнили, как он сам в конце июля потребовал дисквалифицировать игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) за неуважительное отношение к национальной символике. Кое-кто даже предположил, что президент попытался нарисовать российский флаг.

Напомним, ранее Трампа не пустили на похороны Маккейна.