США возродили флот времен Холодной войны для контроля противников

США обеспокоены российскими подлодками / фото: dumskaya.net

США 24 августа официально объявили о начале работы второго флота, который играл ключевую роль в ограничении активности СССР в Атлантическом океане во времена Холодной войны.

Как сообщает Politico, флот был расформирован в 2011 году, однако ранее в его распоряжении было 130 судов и 90 тысяч военных.

ВМС США акцентируют, что второй флот будет отвечать за операции вдоль восточного побережья страны и в Северной Атлантике. Кроме того, его корабли будут поддерживать операции Пентагона по всему миру.

Командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон отметил, что Вашингтон не заинтересован в столкновениях в Атлантическом океане, но нуждается в наличии в этом регионе крупного боеспособного подразделения.

Среди первоочередных задач второго флота – наблюдение за передвижениями военно-морских сил противников США, в том числе России и Китая. Это связано с увеличением активности российских подводных лодок в водах Атлантики.

Напомним, недавнее появление в Южной Атлантике российского океанографического исследовательского судна "Янтарь" насторожило США и их союзников.