"Путин хотел пёрнуть, да обосрался": как в России отреагировали на повышение пенсионного возраста

Владимир Путин, объявляя о повышении пенсионного возраста, попросил понимания/ кадр из трансляции

Президент РФ Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о том, несмотря на возмущение россиян, состоится всего лишь смягчение пенсионной реформы.

В новой редакции закона женщины будут выходить на пенсию не на восемь лет позже, чем сейчас, а на пять лет. Остальные пункты в программе повышения пенсионного возраста останутся на месте.

В конце выступления Путин заявил, что "это было непростое и трудное решение" и попросил у граждан "отнестись к нововведениям с пониманием". Обе фразы моментально стали мемами в соцсетях.

Никита Лихачёв: Трудное, непростое решение. Непростое и трудное решение. Трудное? Да. Но непростое. Главное — это непростое, трудное решение.

Sandr: Это непростое решение. Отдавай всё

Иван Давыдов: Главный вывод из речи Путина: женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно.

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Сталингулаг: Представляю, как подавляющее большинство наших соотечественников, внимательно слушающих обращение Путина, на его фразе, что если сейчас не поднять пенсионный возраст, то скоро будет как в 90-е, и пенсий не будет вообще, вскочили с дивана и прильнули к телевизору с немым вопросом: Владимир Владимирович, как же так?! ведь мы не прогнулись под мировое гей-закулисье, танками раздавили всех проклятых гусей и сыры, перевернули геополитическую шахматную доску, санкциями укрепились, духовностью обмазались, казаков на каждом углу как свечек в многочисленных храмах поставили, фильмы запретили, фашистов за репосты посадили, Джон Маккейн - и тот помер! Почему же опять как в 90-е?! Мы же всех победили! А в ответ смотрит на них Владимир Владимирович глазами добрыми-добрыми и говорит: средняя пенсия в России сегодня составляет 14 тысяч рублей.

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Важнее другое. Впервые Путин взял на себя прямую ответственность за абсолютно непопулярное решение. И это означает, что готовится транзит системы. Отвечать за сказанное и сделанное будут другие люди. Скорее всего, они просто разведут руками.

Vladimir Mironenko: Нагнетать столько времени интригу перед появлением, вселяя в сердца народные надежду на надёжу-царя, который щас как выйдет-придёт, порядок наведёт, обнаглевшим боярам тапкам по шапкам как даст да по справедливости рассудит — а потом промямлить, что женщинкам, конечно, можно и не на восемь, а на пять лет поднять, восьмушечка перебор, конечно.

Чисто технологически, по исполнению, это то, что называется эпик фейл. Незабвенный Никита Сергеевич говорил о таком образней и понятней: "хотел пёрнуть, да обосрался".

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Max Bush: Пенсионная реформа - абсолютно антирейтинговая история. Надо быть дураком, чтобы этого не понимать. Однако при всем этом Президент выступает по ней за неделю до региональных выборов, совершенно не опасаясь за результат.

Это говорит лишь о том, что власть в стране крепка, как никогда. И лидеры общественного мнения входящие в пропрезидентскую группу готовы своими рейтингами демпфировать раздражение электората от непопулярной реформы.

Проф. Преображенский: - Быстро отдавай кошелек, телефон, ключи от машины!

- Но это грабеж!

- Прошу отнестись к этому с пониманием.

Dmitry: Экономика растет, деньги есть, мы преодолели кризис 90-х, но все равно повышаем пенсионный возраст, так как в бюджете дыра......Кто нибудь вытащите логику из петли...

Влад Шеломов: Обращение Президента РФ Путина по поводу изменений в пенсионном законодательстве.

"Соотечественники! В эту суровую годину вынужден обратиться к вам! Тяжёлое наследие 90-ых и козни западного супостата дают о себе знать. Нам (мне, моим друзьям, коллегам, их родственникам) стало практически не на что существовать, — не хватает даже на самое необходимое: мега-яхты, виллы, бриллиантохранилища... — и нечего есть. Так дальше жить нельзя!"...

Антон Пеекскилл: Удивительно. Человек, под руководством которого пенсионная система пришла на грань дефолта, который он сам же описал, выставляет в качестве безответственности непринятие решений по повышению возраста выхода на пенсию сейчас, а не то, почему за двадцать лет не удалось создать крепкую экономику, которой не грозил бы дефолт пенсионной системы.

И еще: кажется. что он даже не пикнул о подоходном налоге для сверхбогатых, как это сделано в странах, коорые он приводил в пример когда говорил о пенсионном возрасте и ставил их в пример.

Владимир Бетяев: Так что кумир миллионов и предводитель всего прогрессивного человечества сказал, я не понял из новостей смысла обращения. Ничего нового что ли? Просто положил россиянам на воротник как обычно, без витиеватостей?

Юрий Агапов‏: Путин-как и ожидалось-в своем заявлении гнал традиционную популистскую пургу, не коснувшись реальных проблем. Человек, создавший неэффективную воровскую экономику, продемонстрировал, что пенсионная реформа - это его личная инициатива, и он решил припудрить её гнусность

Михаил Крутихин: А чего вы ждали. Мы жили плохо и недолго, а сейчас живем хорошо и долго. Теперь можно и пенсионный возраст поднять. А в будущем году к пенсии по старости прибавят аж 7% (пенсия моей жены за год вырастет почти на 700 рублей, то есть на целых 10 долларов в месяц, ура!) Нет слов.

Проф. Преображенский: ‏: 1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х

2. У нас устойчиво растет экономика

3. Финансы стабильны, резервы велики

4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии.

Николай Ляскин‏: Конечно последние слова Путина "прошу отнестись к этому с пониманием" - это просто огонь. С "пониманием" к коррупции и воровству в немыслимых масштабах, к уничтоженному образованию и медицине, к беспределу ментов. А вы поработайте побольше, а то слишком долго жить стали.

Михаил Диунов: Есть мнение (и не только моё), что с сегодняшнего дня можно смело отсчитывать начало конца.

Илья Яшин: Главный итог: Путин отказался от своих публичных обязательств. Обещал, что, пока он президент, пенсионный возраст повышаться не будет. А теперь сам же его и повышает вместе с мошенниками из правительства и "Единой России". Грош цена его обещаниям. Нельзя верить ни одному слову.

Алексей Навальный: Ну вот Путин выступил, и, как я и предсказывал, объявил об уступках и послаблениях по пенсионной реформе.

Вас всех, дорогие друзья, ограбят немного меньше. Женщин, например, ограбят не на 1,5 миллиона рублей в среднем каждую, а примерно на миллион. Плюс сохранят немного льгот. Всем радоваться и крутить фонарики!

Конечно, уже из-под каждой коряги кудахчут гениальные кремлевские политологи и "эксперты": как Путин гениально всех переиграл! как он ловко все рассчитал, разыграл многоходовочку!

Делают вид, что так изначально и было задумано.

Тарас Бурмистров: М-да. В чём-то даже жалко его. Оправдывается как мальчик. Но русский народ гораздо более жалко.

Хорошо было Путину пользоваться советской инфраструктурой, которая оказалась на удивление прочной, и не лопается 30 лет. Хотя все сроки запаса прочности вышли. И ростом экономики, заложенным Ельциным (8,3% в 99 году).

И при этом пинать и то, и другое... и советский период, и зловещие 90-е. Но все ресурсы когда-нибудь исчерпываются.

Фёдор Крашенинников‏: Путин выполз агитировать за повышение пенсионного возраста. Добрый царь оказался ничем не лучше этого ужасного Медведева!

Митя Алешковский: УГОЛОВНАЯ ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Ну вот и все, теперь, чтобы не сесть, не будут брать на работу даже тех, у кого пенсия светит лет через 10-15