Мацал Ариану Гранде за сиськи: в США епископа обвинили в домогательствах из-за поведения на похоронах

Ариана Гранде и епископ Чарльз Эллис / Reuters

Поп-исполнительница Ариана Гранде спровоцировала сразу два секс-скандала на похоронах легендарной "королевы соула", певицы Ареты Франклин.

Сначала бывшего президента США Билла Клинтона обвинили в том, что вместо того, чтоб скорбеть, тот пожирал глазами аппетитную фигурку Гранде – а теперь американского епископа Чарльза Эллиса обвинили в сексуальных домогательствах из-за нее же.

Дело в том, что во время церемонии епископ потрогал Ариану Гранде за грудь – и это успели запечатлеть вездесущие журналисты.

На похоронах Ариана исполнила песню A Natural Woman – один из главных хитов Франклин. После чего Эллис поп-певицу на кафедру. И пока он шутил с ней, под шумок приобнял ее, при этом его рука касалась девушки в весьма пикантном месте.

Такой жест не остался без внимания – и сети запустили целую кампания с хэштагом #RespectAriana.

В итоге епископу пришлось срочно давать опровержение, а также извиниться перед Гранде.

Напомним, 16 августа американская соул-певица Арета Франклин умерла на 77-м году жизни в Детройте. В течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград "Грэмми".