"Давай ***** убьем его!" СМИ узнали о предложении Трампа ликвидировать Асада

5 сентября 2018, 09:15

Президент США, оказывается, хотел покончить с сирийским диктатором в стиле "быстро, решительно".

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Дональд Трамп / GettyImages

Глава Белого дома Дональд Трамп в апреле 2017-го предложил министру оборону США Джеймсу Мэттису физически устранить сирийского диктатора Башара Асада.

Такое сообщение было опубликовано авторитетным американским изданием The Washington Post со ссылкой на отрывок из книги легендарного журналиста Боба Вудворда (который в начале 70-х вместе с Карлом Бернстайном "раскрутил" Уотергейтский скандал, приведший к импичменту президента Никсона − "Главред") "Страх. Трамп в Белом доме". Она поступит в продажу в США в будущий вторник, 11 сентября.

По информации Вудворда, инцидент произошел после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство возложило на власти Сирии.

"Давай ***** убьём его! Давай. Давай убьем их много!" — якобы сказал Трамп по телефону Мэттису.

Однако глава Пентагона ответил президенту, что немедленно займется этим вопросом, но, повесив трубку, сказал своим приближенным, что они ничего делать не собираются.

"Мы будем действовать намного более взвешенным образом", — резюмировал Мэттис.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США показали видео массового уничтожения россиян в Сирии.

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ликвидация Сирия Дональд Трамп Башар Асад Джеймс Мэттис
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