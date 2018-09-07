Британская разведчика вычислила ГРУшников-отравителей Скрипаля еще до Солсбери -СМИ

"Петров и Боширов" / Metropolitan Police

Британской внешнеполитической разведке MI6 известны настоящие имена сотрудников ГРУ, которых официальный Лондон обвинил в покушении на бывшего русского разведчика Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери.

Соответствующее сообщение со ссылкой на информированные источники в британском правительстве опубликовал британский таблоид The Sun. Согласно имеющимся данным, следователи не стали обнародовать реальные имена сотрудников российской военной разведки и использовала их псевдонимы − Александр Петров и Руслан Боширов. Британцы полагали, что их личности идентифицируют российские СМИ. Кроме того, в MI6 рассчитывали, что россияне вновь с документами Петрова и Боширова объявятся в какой-то из либо стран ЕС, где их и благополучно задержат.

ГРУшников вычислили, когда полицейские сравнивали видео с камер наблюдения в Уилтшире с более ранними записями британских спецслужб. Причем "Петров" и "Боширов" "светились" в спецоперациях российской разведки в Европе.

При этом в британском правительстве утверждают, что во время попытки отравить Скрипаля в Солсбери россияне повели себя "как любители", а не профессионалы, поскольку не учли дождь, который частично смыл отравляющее вещество "Новичок" с дверной ручки бывшего разведчика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американские СМИ рассказали, почему вообще в Москве решили ликвидировать Скрипаля.