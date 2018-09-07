Богачи Кремниевой долины активно готовятся к Апокалипсису - Bloomberg

7 сентября 2018, 20:36

Особой популярностью пользуется Новая Зеландия - край мира.

Когда весь мир будет катиться в тартарары, богачи планируют сидеть в бункерах под землей
Когда весь мир будет катиться в тартарары, богачи планируют сидеть в бункерах под землей / UFOSPACE.NET

В США богачи из Кремниевой долины активно готовятся к вероятному концу света, закупая бункера в Новой Зеландии; минимум семь бизнесменов приобрели подобные компании Rising S Co в последние два года и переместили их у Новой Зеландии. При первом же признаке апокалипсиса любого рода: вспышки ядерной войны, начала эпидемии неизлечимой заразы или восстания масс против 1% самых богатых людей на планете – богатые американцы прыгнут в свои частные самолеты и спрячутся на другом конце мира.

"Новая Зеландия ни для кого не враг. Она не под прицелом ядерного оружия. Ей не грозит война. Это место, где люди ищут убежища", - рассказал Bloomberg генеральный директор компании Гари Линч во время интервью в своем офисе на юго-востоке Далласа.

"Страна стала привлекательной для людей из Кремниевой долины в основном потому, что она совсем не похожая на Кремниевую долину", - сказал американский биоинженер Регги Людтке, который переехал в Новую Зеландию в октябре благодаря программе Sir Edmund Hillary Fellowship, цель которой привлечь в страну технологических новаторов.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомВпрочем, пошутил Людтке, когда он переехал, его начали спрашивать, не приехал ли и он сюда, чтобы спастись от конца света - теперь страна маори и вулканов популярна именно этим.

Репутация края мира, раньше вредившая стране, неожиданно сделала ее вновь инвестиционно привлекательной, чем Новая Зеландия и воспользовалась, начав продавать инвестиционные визы. И богатые американцы бросили скупать в стране дворцы и бункера.

Инвестиционную визу могут получить те, кто на протяжении трех лет потратил в Новой Зеландии по меньшей мере 6,7 миллионов долларов США. Лишь в 2017 фискальном году этим воспользовались 17 состоятельных американцев после победы Дональда Трампа на выборах. В среднем по этому сценарию идут шесть заявителей ежегодно. 

В августе из-за наплыва американских денег за право проживания правительство Новой Зеландии запретило иностранцам покупать дома. Но это решение вступит в силу лишь в ближайшие месяцы.

Миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль спровоцировал шквал негодования, когда получил гражданство за 12 дней пребывания в Новой Зеландии. Много кто начал говорить, что право жить в стране выставлено на продажу. Тиль, купил имение в городе Ванака за 13,8 миллионов долларов.

"Если вы человек, который говорит, что хочет иметь запасной план на случай конца света, тогда вы выберете наиболее удаленное место с безопасной средой. И Google вам покажет, что Новая Зеландия – это именно такое место. Она известна как последняя остановка перед Антарктидой. Я знаю многих людей, которые говорили, что хотели бы купить недвижимость в Новой Зеландии, если мир начнет катиться в ад", - сказал бывший премьер-министр страны Джон Кей.

В 2016 году президент инкубатора Y Combinator Сэм Алтман сказал The New Yorker, что в случае вспышки пандемии планирует вместе с Тилем бежать в Новую Зеландию. Позже он открестился от этих слов, сказав, что пошутил.

"Мир сейчас настолько взаимосвязан, что если где-то что-то произойдет, мы все будем в плачевном положении. Не думаю, что можно будет просто убежать и спрятаться где-то в глухом углу Земли", - сказал Алтман в интервью Bloomberg. Впрочем, он добавил, что биологическое оружие – это самая большая угроза для цивилизации. И люди ошибочно "не боятся ее в достаточной мере". Поэтому у него тоже есть сумка с оружием, антибиотиками, батарейками, водой, одеялом и противогазами.

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конец света Апокалипсис бункер Армагеддон
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