Обама заявил, что при Трампа США перестали "бороться с коммунистами"

Обама обвинил Трампа в бездействии и потворстве Москве / Reuters

Республиканская партия США при президентстве Дональда Трампа предала свой главный принцип внешней политики - прекратила бороться к коммунизмом и его наследием. С таким обвинением выступил в пятницу бывший президент страны Барак Обама, выступая перед сторонниками демократов в Университете штата Иллинойс.

"Что же произошло с Республиканской партией? Ее основным мобилизующим принципом была борьба с коммунизмом, а теперь они заигрывают с бывшим руководителем КГБ", - пояснил свою мысль Обама, добавив также, что администрация президента Трампа своими действиями по сути "подрывает альянсы с союзниками" Вашингтона, передает "Страна".

Обама, в свое время обвиненный Трампом в "покладистости" и недостаточной жесткости, поставил в вину действующей администрации "блокирование законодательства, предусматривающего защиту выборов от российских атак". Судя по всему, он намекал на недостаточно жесткое, по его мнению, применение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был подписан Трампом летом 2017 года и вводит различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР.

Читайте также"Сопротивление внутри администрации Трампа". В США опубликовали анонимное письмо сотрудника Белого дома, критикующее президента‍Само выступление Обамы, который не упоминал Трампа по имени, но перечислил все расхожие упреки в его адрес, приурочено к предстоящим промежуточным выборам. 44-й президент США не скрывал, что обращается к сторонникам демократов с целью повысить их шансы на победу во время голосования. Обама, в частности, говоря о политике своего преемника, употреблял такие термины, как "саботаж" и "ненормально".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп в матерной форме предлагал ликвидировать сирийского диктатора Башара Асада и о том, как президента США ругал глава аппарата Белого дома.