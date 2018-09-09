Лондон накажет Скрипалей, как только они покинут пределы РФ - Саджид Джавид

9 сентября 2018, 18:52

Джавид добавил, что происшествие в Солсбери было "позорной атакой".

Джавид, впрочем, отметил крайне малый шанс добраться до подозреваемых
Джавид, впрочем, отметил крайне малый шанс добраться до подозреваемых / Открытые источники

В Лондоне пригрозили изловить и наказать россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, если они когда-нибудь покинуть пределы России.

Угрозу озвучил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Впрочем, в эфире BBC министр признал, что если быть до конца реалистичным, то "мы, вероятно, никогда не увидим их в Великобритании".

Джавид добавил, что происшествие в Солсбери было "позорной атакой".

"Однозначно, совершенно ясно, что это был акт российского государства - двух российских граждан отправили в Великобританию с целью осуществить безрассудную попытку убийства", - сказал он.

"Если когда-нибудь они уедут из Российской Федерации, Великобритания и их союзники поймают их, и мы привлечем их к судебному преследованию", - добавил Джавид.

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности российского президента Владимира Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

Помимо дипломатического воздействия британские власти уже выразили готовность задействовать менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ, а также убедить ЕС ввести новые санкции против России.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники. И добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства". 

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России

Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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