Один из отравителей Скрипаля разорил фабрику нижнего белья в Одесской области - СМИ

Александр Петров - горе-бизнесмен / Metropolitan Police

Один из обвиненных в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое - так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

Еще в 1998 году некто Александр Юрьевич Петров, родившийся 13 июля 1979 года, получил условный срок в два года за кражу. Пять лет назад, в 2013 году, Петров имел проблемы с возвратом кредитом - так, он выступал ответчиком в ряде исков крупных банков. На территории РФ он бизнес-деятельности не вел - по крайней мере, легальной, так как в российском реестре юридических лиц нет информации каком-нибудь .

Однако в украинском реестре есть информация, что физическое лицо "Олександр Петров" с теми же паспортными данными, прописанный по тому же адресу на улице Маршала Тухачевского, где родился и проживал Петров, является соучредителем Любопольской швейной фабрики в Одесской области, которая преимущественно шьет нижнее белье и майки.

Сергей Прудников, второй соучредитель фабрики, потдвердил, что Петров занимался этим бизнесом, отметив, что россиянин вышел из владения фабрикой, оставил долгов на полмиллиона гривен, "пол-Одессы кинул", и его "много кто ищет". Самой швейной фабрике грозит банкротство из-за мошеннических действий Петрова.

Ни Прудников, ни другие сотрудники фирмы не узнали бывшего коллегу на фотографии, опубликованной британскими спецслужбами.

Читайте такжеСкрипалей пыталась отравить спецгруппа "Чистильщики" - СМИНапомним, в Британии убеждены в личной ответственности российского президента Владимира Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Помимо дипломатического воздействия британские власти уже выразили готовность задействовать менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ, а также убедить ЕС ввести новые санкции против России.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники. И добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства".

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.