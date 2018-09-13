Грудастая порнозвезда в книге рассказала о своем романе и сексе с Трампом

Сторми Дэниэлс и Дональд Трамп / Newshub

В США известная актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (настоящее имя – Стефани Клиффорд) написала книгу мемуаров, в которой есть глава о ее сексе с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление порноактрисы опубликовали журналисты канала CNN. По их данным, мемуары получили название "Полное раскрытие". Сама Дэниэлс утверждает, что работала над книгой много лет. Она поступил в продажу 2 октября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп хотел выкупить весь компромат о своем сексе, накопившийся за 35 лет.