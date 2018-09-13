Жириновский в эфире РосТВ грозился вымазать депутата "г**ном" - есть видео

Жириновский в своем репертуаре / Скриншот видео с youtube.com

Скандально известный лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил очередной скандал на перерыве во время записи одного из выпусков российской пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", пообещав вымазать фекалиями самарского депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Об этом Хинштейн рассказал на своей странице в Twitter, приложив к посту собственную съемку с места событий.

Российский политик отметил, что Жириновский неоднократно обзывал его "подлецом" и "подонком", перемежая это угрозами вымазать депутата в той самой субстанции. По словам Хинштейна, российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ведет передачу и редакторам с трудом удавалось "сдерживать старика". Помогло только включение камеры.

"Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился" - иронично прокомментировал Хинштейн

Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 вересня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Жириновский избил в Москве на митинге протестующего-украинца.