Жириновский в эфире РосТВ грозился вымазать депутата "г**ном" - есть видео

Однако скандалист немедленно успокоился, стоило только включить камеру.
Скандально известный лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил очередной скандал на перерыве во время записи одного из выпусков российской пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", пообещав вымазать фекалиями самарского депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Об этом Хинштейн рассказал на своей странице в Twitter, приложив к посту собственную съемку с места событий.
Российский политик отметил, что Жириновский неоднократно обзывал его "подлецом" и "подонком", перемежая это угрозами вымазать депутата в той самой субстанции. По словам Хинштейна, российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ведет передачу и редакторам с трудом удавалось "сдерживать старика". Помогло только включение камеры.
"Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился" - иронично прокомментировал Хинштейн
Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 вересня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Жириновский избил в Москве на митинге протестующего-украинца.