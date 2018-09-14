"Что Вы мне горбатую гору лепите": Сеть продолжает "пылать" сарказмом и полниться фотожабами по интервью Петрова и Боширова

14 сентября 2018, 13:11

Большая часть издевательств интернет-пользователей крутится вокруг гей-аллюзий.

Второй день пользователи всемирной Сети насмехаются, злорадствуют, издеваются, глумятся и зубоскалят по поводу интервью, данного россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым (их Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии) о целях своей поездки в английский Солсбери руководителю пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян.

Часть пользователей сразу вспомнили легендарный фильм "Горбатая гора" (режиссер Энга Ли) с Хитом Леджером и Джейком Джилленхолом о ковбоях-гомосексуалистах.


Некоторые посмеялись по поводу того, что Петров и Боширов якобы отправились в Солсбери как обычные туристы - с отсылкой к фильмам "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером и "Вокруг света за 80 дней" со Стивом Куганом и Джеки Чаном. Ну и без нацистских аллюзий не обошлось и отсылок к Штирлицу.

Использовались и работы профессиональных художников.

Применялся и старый-добрый сарказм

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соцсети интервью Великобритания отравление Сергей Скрипаль Маргарита Симоньян
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