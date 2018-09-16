Студенты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+

16 сентября 2018, 00:01

Весьма откровенные съемки прошли в наиболее знаковых местах легендарного учебного заведения.

  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media
  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media
  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media
  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media
  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media
  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media
  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media
  • Голые студенты Кембриджа Фото: Bav Media

Самые спортивные, стройные, подтянутые и раскрепощенные студенты и студентки Кембриджского университета полностью разделись для фотосессии, которая станет основой благотворительного календаря.

Как сообщает Daily Mail, пикантные съемки проходили в знаменитых местах Кембриджа: на Математическом мосту, в библиотеке и даже на пороге музея.

"Нам очень понравилось делать календарь, хотя приходилось вставать очень рано, чтобы успеть сделать фото, пока людей не слишком много", - рассказала одна из девушек.

Авторы отмечают, что полученные от продажи календаря деньги пойдут на помощь жертвам изнасилований, детям из бедных стран и людям с расстройством пищевого поведения.

Продавать скандальный календарь, который приобрел популярность еще задолго до даты официального выхода, намерены по десять фунтов.

Напомним, известный французский фотограф Тибо Бунуст долгое время снимал постояльцев одной комнаты мотеля. Причем некоторые согласились ему позировать в обнаженном и полуобнаженном виде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Студенты голые Кембридж обнаженка
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
02:10
Ничего святого: на Тернопольщине вандалы жарили шашлык на обломках церкви
01:39
В Китае хозяйка научила свинью кататься на скейтборде: опубликовано видео Видео
01:21
Рева назвал причину сокращения количества субсидий
00:53
45-летняя Хайди Клум полностью разделась перед объективом фотографа: опубликовано фото
00:28
Гигантский ожог и выгорели трусы: мать шокирована последствиями укола у температурящего сына Фото
00:01
Студенты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+ Фото
15 сентября, суббота
23:28
Белорусский боец вышел на ринг под гимн Советского Союза Видео
23:02
Трамп намерен сменить главу Пентагона - The New York Times
22:27
60-летняя Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото Фото
22:01
"Борьба уже проиграна". Глава "Нафтогаза" сделал неутешительный прогноз о "Северном потоке-2"
21:29
В Крыму МЧС выпустило рекомендации на случай очередных выбросов
21:02
На Закарпатье джип с туристами сорвался с горы, все погибли
20:23
В Житомире воспитанники интерната работали грузчиками на дочь директора на рынке
19:56
Журналист напомнил о преступных действиях РПЦ против Украины
19:27
Гройсман назвал условие прекращения войны на Донбассе
18:45
США готовы помочь Украине усилить обороноспособность - Волкер
18:20
Эстонский президент убирала мусор в парке Днепра
17:43
Тимошенко появилась на саммите YES в туфлях от Chanel за 800 долларов
17:30
"В Генштабе кончился фотошоп?": Муженко опубликовал странное фото с маневров ВСУ
17:19
НАТО не станет отступать перед Россией, Грузию возьмут в Альянс - Столтенберг
16:53
Волкер сравнил войну на Донбассе с резней в Боснии
16:40
Позади Алжира, Кубы и Албании: названо место Украины в глобальном рейтинге качества жизни
16:24
Журналисты позвонили по номеру подозреваемого в отравлении Скрипаля россиянина и попали в Минобороны РФ - СМИ
15:54
"Сепарский герой": в Запорожье разгорелся скандал с участником АТО
15:53
"Пузатая, бессисечная тетя-лошадь": Ксения Собчак нарвалась на жесткую критику из-за фото в платье
15:45
В КГГА назвали число ликвидированных повреждений тепловых сетей в Киеве
15:26
"Сиси шикарные!": Наташа Королева позировала топлес на пикантном видео Видео
15:09
Украине нужен настоящий мир, а не замороженный конфликт на Донбассе — Тимошенко Видео
15:08
С караваем и шариками: на Харьковщине чиновники торжественно открыли мусоросборник и остановки Фото
14:57
Экс-посол США в России раскрыл, чего боится Путин Видео
14:38
Эминем выпустил новый клип, который "взорвал" YouTube Видео
14:33
Климкин рассказал о тактике Кремля по Украине
14:27
Под Питером грузовик протаранил микроавтобус из Закарпатья: погибли четверо украинцев Фото
13:41
Начались схватки прямо на подиуме: модель едва не родила на показе нижнего белья Рианны
13:19
Выборы в Украине. Журналист сказал, на какую кампанию сделает упор Кремль Видео
13:17
"Профессионал побьет любителя": Беллью рассказал, как отправит Усика в нокаут
13:10
"Я готов": Святослав Вакарчук заявил о политических амбициях
12:56
Эксперты рассказали о росте цен на бензин и дизтопливо с начала года
12:47
Британская "Ким Кардашьян" снялась в откровенном бикини Фото
12:28
Беременная Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым Видео
12:24
Убийство "Сармата": в Нацполиции заявили о задержании заказчика преступления Видео
12:19
Как у россиян получается жить в стране, которая позорится на весь мир мнение
11:55
Погром в Киеве: ветеран АТО разбил витрину кафе и бросил дымовую шашку за отказ продать ему водку Фото Видео
11:30
Стали известны подробности нападения в Киеве на судью, который ведет дело об убийствах на Майдане
11:12
Девушка дня Instagram: сексапильная модель с идеальными параметрами Екатерина Зуева Фото
11:02
Синоптики предупредили о грозе в Киеве Видео
10:52
Ликвидация Захарченко: в "ДНР" заговорили о руке "западных спецслужб" Видео
10:42
Эксперт раскрыл, что "похоронит" режим Путина Видео
10:32
Кремль пошел на эскалацию: к чему нужно готовится Украине мнение
10:25
Анна Седокова похвасталась идеальным прессом в стильном образе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять