Студенты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+

Самые спортивные, стройные, подтянутые и раскрепощенные студенты и студентки Кембриджского университета полностью разделись для фотосессии, которая станет основой благотворительного календаря.

Как сообщает Daily Mail, пикантные съемки проходили в знаменитых местах Кембриджа: на Математическом мосту, в библиотеке и даже на пороге музея.

"Нам очень понравилось делать календарь, хотя приходилось вставать очень рано, чтобы успеть сделать фото, пока людей не слишком много", - рассказала одна из девушек.

Авторы отмечают, что полученные от продажи календаря деньги пойдут на помощь жертвам изнасилований, детям из бедных стран и людям с расстройством пищевого поведения.

Продавать скандальный календарь, который приобрел популярность еще задолго до даты официального выхода, намерены по десять фунтов.

Напомним, известный французский фотограф Тибо Бунуст долгое время снимал постояльцев одной комнаты мотеля. Причем некоторые согласились ему позировать в обнаженном и полуобнаженном виде.