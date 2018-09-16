"Отравители" Скрипалей Петров и Боширов устроили оргию в лондонском отеле - СМИ

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Руслан Боширов и Александр Петров, которых британская полиция подозревает в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, во время визита в Великобритании устроили в отеле City Stay лондонского Ист-Энда шумную оргию.

Как пишет таблоид Daily Mail, мужчины якобы курили марихуану и занимались сексом с проституткой.

Издание приводит свидетельства соседей Петрова и Боширова, которые жаловались на шум и запах.

"Я даже чувствовал запах "травы" из их номера. Запах стоял и у двери, и в коридоре, не оставляя никаких сомнений. Было, наверное, часов 7 вечера. Позже там появилась женщина. Я думаю, что она была проституткой. Они занимались сексом. Совершенно точно", - поведал один из них, опознав мужчин на фото с камер видеонаблюдения.

Daily Mail отмечает, что оргия продолжалась до утра, после чего "отравители" поскандалили с персоналом гостиницы и уехали в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушениироссиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в чстности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.