"Пенис - как гриб из "Марио"": Порнозвезда Сторми Дэниэлс откровенно рассказала о сексе с Трампом

Дональд Трамп и Сторми Дэниэлс / Rolling Stone

Порнозвезда Стефани Клиффорд, более известная под творческим именем Сторми Дэниелс, в книге воспоминаний раскрыла всю подноготную своих сексуальных отношений с президентом США Дональдом Трампом.

С пре-принтной версией ее мемуаров, получивших название "Полное разоблачение" ознакомились журналисты авторитетного издания The Guardian.

В книге Дэниэлс "в красках" описывает, с каким трудом, страхом и отвращением ей давались роман и секс с Трампом – тогда известным коммерсантом. Порнозвезда не стала его щадить и поделилась с читателями и вовсе интимными деталями − в мол, пенис у него меньше обычного, но "не чудовищно мал", и по форме "напоминает поганку или гриб из "Марио" (легендарной серии игр-"аркад" об усатом водопроводчике-итальянце от компании Nintendo - "Главред").

Напомним, ранее Дэниэлс уже рассказывала о своем сексе с Трампом. Их связь произошла в 2006-м году и порноактрисе, по ее словам, пришлось шлепать коммерсанта журналом по "мягкому месту", а также заниматься любовью без контрацепции.