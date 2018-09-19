В России истребитель развалился в воздухе

МиГ-31

В России истребитель-перехватчик МиГ-31 рухнул в Нижегородской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета.

Оба пилота успели катапультироваться. Согласно официальной информации, самолет загорелся в воздухе и развалился на части - детали сообщили пилоты, которые после приземления вышли на связь с базой, на данный момент ведется их поиск. Истребитель упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет, сообщает Telegram-канал 112.

Министерство обороны РФ уже прокомментировало инцидент, заявив, что причиной падения истребителя стала техническая неисправность.

Читайте такжеРФ заявила о разработке истребителя-перехватчика пятого поколенияМиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса четвертого поколения. Истребитель серийно выпускался в СССР с 1979 года, неоднократно модернизировался.

Напомним, в Сирии сбили российский самолет радиоразведки Ил-20 - самолет с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.