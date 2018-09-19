В РПЦ достигли полного взаимопонимания с Папой Римским в вопросе секса

В РПЦ не возражают против секса в браке / Фото: fakty.ictv.ua

В России председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал секс при условии законного заключения брака божьим даром.

"Все устройство человека – это есть дар божий. Секс – это компонент любви. Но только любви в браке. Это божий дар, как обед, как сон, как душ, как купание в море", - цитирует его радиостанция Говорит Москва.

Смирнов подчеркнул, что вне официально зарегистрированного брака секс, как способ получения удовольствия, является "грехом, причем смертным".

Напомним, ранее Папа Римский Франциск с молодыми христианами из Франции поговорил на тему секса, подчеркнув, что сексуальность - это дар божий, который дан человеку для двух вещей — любви и создания новой жизни.