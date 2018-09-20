Обвинившая Путина и отравившаяся в Солсбери россиянка трудится элитной проституткой - СМИ

20 сентября 2018, 15:56

Супруг вышеозначенной Анны Шапиро, по данным журналистов, проходит по делу о торговле наркотиками.

  • Анна Шапиро Instagram
  • Анна Шапиро Instagram
  • Анна Шапиро Instagram
  • Анна Шапиро Instagram
  • Анна Шапиро Instagram

Отравившиеся в ресторане в английском Солсбери, британец и модель российского происхождения на жизнь зарабатывают незаконными делами – продажей наркотиков и элитной проституцией.

Соответствующее сообщение в четверг, 20 сентября, опубликовали журналисты таблоида The Mirror. По данным журналистам, 42-летний британец Алекс Кинг проходил по делу о хранении с целью продажи наркотических веществ разной степени тяжести. Сейчас он выпущен под залог до следующего года. Его супруга, модель российского происхождения Анна Шапиро на самом деле оказывает экспорт- и секс-услуги, ночь с которой стоит около четырех тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отравившаяся в Солсбери Шапиров обвинила Россию и Путина в покушении на нее и ее мужа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
модель Англия проституция отравление эскорт Солсбери
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:03
Фронтмен группы Rammstein приедет в Киев
17:00
Перезагрузка Центризбиркома: Рада уволила большинство членов ЦИК
16:56
В Житомирской области "обнесли" военную часть после учебных стрельб
16:46
"На бабку стала похожа, ужас!": Волочкова шокировала фанатов изменениями во внешности
16:37
Паспортный скандал на Закарпатье: в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами Видео
16:26
Марин Ле Пен приказали провериться у психиатра
16:20
"Они платили в долларах или рублях?": WADA вернуло России антидопинговый статус
16:06
"Очень похожа на Шер": Светлана Лобода в мужском костюме засветилась в Москве
15:57
Суд снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета имени Богомольца Фото
15:56
Обвинившая Путина и отравившаяся в Солсбери россиянка трудится элитной проституткой - СМИ Фото
15:47
"Берегите головы": синоптик рассказала, какие погодные "нежданчики" светят украинцам до конца недели Фото Видео
15:45
Порошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войны мнение
15:34
Порошенко озвучил свою позицию по "железному занавесу" против эмиграции украинцев
15:01
18-летняя одноногая модель стала финалисткой "Мисс Италия" Фото Видео
14:59
Скандал в Запорожье: преподаватель вуза "украсил" кабинет советской символикой Видео
14:57
Кобыла Путина родила
14:54
Тимошенко рассказала, что Украине нужно сделать для вступления в ЕС и НАТО
14:30
Томос об автокефалии: Филарет "нацелился" на две трети приходов УПЦ МП
14:29
"Неразборчивость, зависимость и говно": Сергей Жадан о проблемах музыки в Украине
14:12
"Такую грудь иметь непозволительно": Анна Седокова похвасталась формами в купальнике
14:10
"Правительство РФ вместо работы обеспечивает выходными": россияне возмутились из-за долгих выходных в 2019 году
13:43
Рада приняла важное решение по поправкам Порошенко в Конституцию
13:39
Слетела с карусели и приземлилась на спину: Фреймут травмировалась во время сьемок шоу Видео
13:39
В Раде предупредили о росте тарифов электроэнергии для населения до 20% Видео
13:13
Сбитый Ил-20: что скрывает Россия мнение
13:08
Соратник Порошенко раскрыл подоплеку послания президента Раде
13:06
Опальной Поклонской нашли в Госдуме новую должность
12:52
Обнажился тыл. Звезда реалити-шоу "засветила" подтянутую попу из-за сломанной молнии Фото
12:50
Путешествует с динозавром, играет на укулеле и не умеет плавать: кто стал новым ведущим "Орла и решки" Фото Видео
12:49
Эксперты-фармацевты раскритиковали "аптечный" законопроект
12:42
Взрывпакеты и газ: после выступления Порошенко у здания Рады начались беспорядки Видео
12:28
Представители Путина признали причастность РФ к выборам главарей "Л/ДНР"
12:10
Сплошная "перемога": главное из послания Порошенко Раде
12:07
Украинцев ждет мощный метеоудар: как спастись от опасных последствий
11:49
"Как может Басков кататься в говне?": Юрий Лоза отреагировал на видеоизвинение Киркорова и "золотого голоса"
11:42
Валенсия - Ювентус. Туринцы без удаленного и плачущего Роналду вырвали победу в Лиге Чемпионов: видео голов Видео
11:06
Порошенко признал "объективное недовольство" украинцев его президентством
11:03
Москва на вершине. В "Укрзализныце" рассказали о самых убыточных и самых прибыльных поездах
11:02
Главный вывод из скандала с венгерскими паспортами мнение Видео
10:35
Девушка дня Instagram: красотка с татуировками Лоуренс Бедард Фото
10:33
Примут ли Украину в ЕС? мнение
10:27
Раздача венгерских паспортов на Закарпатье. У Москаля прокомментировали ситуацию
10:25
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
10:00
Эксперт рассказал, в какую ситуацию угодит РПЦ после предоставления томоса украинской церкви
09:39
"Поступить как Сталин". Жириновский призвал Путина развязать новую мировую войну из-за сбитого "Ил-20" Видео
09:39
В Киеве спящий за рулем коп протаранил пять авто
09:37
Рабинович обвинил власть в сговоре с МВФ о повышении цены на газ
09:25
Порошенко ищет благословления Путина на новый срок мнение
09:03
Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция Асада
08:48
Суд "выписал" многолетний тюремный срок офицеру-ветерану АТО, зарезавшему человека у маршрутки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять