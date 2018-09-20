Обвинившая Путина и отравившаяся в Солсбери россиянка трудится элитной проституткой - СМИ

Отравившиеся в ресторане в английском Солсбери, британец и модель российского происхождения на жизнь зарабатывают незаконными делами – продажей наркотиков и элитной проституцией.

Соответствующее сообщение в четверг, 20 сентября, опубликовали журналисты таблоида The Mirror. По данным журналистам, 42-летний британец Алекс Кинг проходил по делу о хранении с целью продажи наркотических веществ разной степени тяжести. Сейчас он выпущен под залог до следующего года. Его супруга, модель российского происхождения Анна Шапиро на самом деле оказывает экспорт- и секс-услуги, ночь с которой стоит около четырех тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отравившаяся в Солсбери Шапиров обвинила Россию и Путина в покушении на нее и ее мужа.