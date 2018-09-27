Не Россия: Трамп нашел нового виноватого во вмешательство в выборы президента США

Трамп нашел нового вмешивающегося в выборы главы США / GettyImages

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай пытается вмешаться в американские выборы.

По его словам, Пекин таким образом намерен мстить Трампу за торговую войну против этой страны.

"К сожалению, мы видим, что Китай пытается вмешиваться в предстоящие выборы в ноябре 2018 года в Соединенных Штатах против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который пошел на спор с Китаем в вопросах торговли", — цитирует RT выступление Трампа на Совбезе ООН.

При этом он заявил, что Штаты "не хотели бы" вмешательства Китая в предстоящие выборы – но сам торговый спор Америка выиграет "на всех уровнях".

Ранее Трамп отдал распоряжение ФБР рассекретить часть документов по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы главы страны в 2016 году.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.

При этом Facebook пообещал противодействовать вмешательству в выборы США. Цукерберг заявил, что крупнейшая социальная сеть мира учла свои ошибки.

Напомним, в июне этого года Трамп объявил о введении пошлин на импортируемые из Китая товаров на сумму в размере 25% на сумму $50 млрд. В ответ Пекин ввел дополнительные сборы на поставки американской продукции на $50 млрд.

В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, США, с учетом третьего этапа, могут ввести пошлины на весь объем китайского импорта.

А 24 сентября вступили в силу новые торговые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. "Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере $267 млрд", – заявил тогда Трамп.