Телеканал уволил журналиста, назвавшего жертв сексуальных домогательств "лживыми уродинами"

28 сентября 2018, 09:47

Мужчина позволил себе "экстремальные высказывания" в сервисе микроблогов Twitter.

Известный американский телевизионный канал Fox News уволил журналиста, который поименовал жертв сексуальных домогательств "лживыми уродинами".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала The Variety со ссылкой на заявление телеканала. Согласно обнародованным данным, сотрудничество с журналистом Кевином Джексоном прекратилось из-за того, что "его унизительные комментарии по поводу жертв не отражают ценностей телеканала".

Журналист оскорбил женщин, которые обвиняют кандидата в Верховный суд Бретта Кавано в домогательствах. "Феминистки враги и сами себе, и всем остальным женщинам. К тому же, они хотят, чтобы мужчинам никогда не верили. Я не поддамся. К дьяволу этот принцип, что женщинам должны верить, несмотря ни на что. Лживые уродины — вот кто эти три женщины, и мы все знаем", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель обвинила известную американскую поп-певицу Мадонну в многолетних сексуальных домогательствах.

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США журналист телеканал сексуальные домогательства
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