Boeing врезался в Тихий океан, опубликованы фото с места происшествия

В Тихий океан врезался самолет и начал тонуть / Reuters

В четверг, 27 сентября, в Микронезии (регион в Тихом океане) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini не долетел до аэропорта города Вено — воздушное судно врезалось в воду и начало тонуть.

На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа, их спасли, рассказал Reuters менеджер аэропорта.

По данным агентства, самолет не долетел до посадочной полосы около 130 метров.

Людей, находившихся в воздушном судне, доставили в больницу. Позже выяснилось, что никто из них не получил серьезные телесные повреждения.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и силы России, в частности, авиация, пропала связь с российским военным самолетом Ил-20.

В Минобороны РФ заявили, что борт был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе армии Израиля сообщили, что в крушении Ил-20 виновен режим президента Сирии Башара Асада.