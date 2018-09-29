"Любовь ушла и помидорчики увяли". Журналист объяснил, почему россияне разлюбили Путина

Среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, полагает журналист / Reuters

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник заявил, что среднестатистический россиянин разлюбил президент РФ Владимира Путина.

Любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку российский лидер взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась, рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"А любовь держалась на пенсионерах, на этих бабушках и дедушках. А теперь он взял и разрушил этот пьедестал (в стране повысили налог на добавленную стоимость и пенсионный возраст — Ред.). И стоять ему больше не на чем. Поэтому любви больше не будет", — отметил собеседник.

Читайте такжеРоссийский журналист сказал, куда Путин способен двинуть танкиПо его словам, "увы, Россия — женская душа: она долго любила Вовочку, любила, любила и вот разлюбила, не мил он ей больше, не мил".

"И как бы он ни пытался поднять свой унылый рейтинг (в августе стало известно, что рейтинг главы РФ рухнул — Ред.), рейтинг больше не поднимется. Рассказывать, конечно, можно что угодно, что он и будет делать через своих прикормленных социологов — рассказывать о поднимающемся рейтинге…", — добавил журналист.

Сотник полагает, что президент для поднятия рейтинга, "может быть, и хотел бы начать какую-нибудь войну, но, во-первых, нет силенок". "Деньги есть, а силенок — нет, воевать некем", — подчеркнул публицист.

Ранее Александр Сотник говорил "Главреду", что Владимир Путин, пока жив, будет при власти всегда, его можно только вынести вперед ногами, он вцепился и будет творчески работать до последнего вздоха.