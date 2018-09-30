"Рабочий день начинает с молитвы": журналист рассказал о набожности Путина

Владимир Путин в последние годы стал очень набожным человеком, узнал журналист / Reuters

Российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что президент РФ Владимир Путин в последние годы стал очень набожным человеком.

Практически каждый рабочий день главы России начинается с полуторачасовой молитвы, рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"У меня есть такой инсайд, что наш незабвенный Владимир Путин в последние годы стал очень набожным человеком", — заявил публицист.

Читайте также"До последнего вздоха": журналист спрогнозировал, когда Путин уйдет из властиВ то же время, по его словам, размолвка президента с главой Русской православной церкви — патриархом Кириллом (Владимир Гундяев) очень серьезная, в частности, в политическом плане.

"Потому любое поражение патриарха Кирилла — это безусловная радость для Владимира Путина", — отметил собеседник.

Ранее Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил президент РФ Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку лидер страны взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.