В суданском аэропорту разбились два самолета украинского производства - фото и видео

3 октября 2018, 21:49

Самолеты Ан-26 и Ан-32 не поделили взлетную полосу аэродрома.

  • Столкновение двух "Ан" в аэропорту столицы Судана Хартума Виталий Трубников
  • Столкновение двух "Ан" в аэропорту столицы Судана Хартума Виталий Трубников
  • Столкновение двух "Ан" в аэропорту столицы Судана Хартума Виталий Трубников
Два украинских самолета производства ГП "Антонов" разбились при взлете в суданском аэропорту Хартума.

Авиакатастрофа произошла в аэропорту суданской столицы Хартум; во время взлета на аэродроме два "Антонова" не поделили взлетную полосу и столкнулись, рассказал в своем Facebook авиаблогер Виталий Трубников.

Трубников также продемонстрировал кадры с места столкновения и видео с записью самого момента аварии - на нем можно увидеть, как уже изрядно разогнавшийся самолет врезался в другой борт, который также находился на взлетной полосе.

Известно, что речь идет о самолетах Ан-26 и Антонов Ан-32. Об этом ЧП сообщили и все крупные СМИ Судана - согласно им, из-за аварии работу аэропорта пришлось временно приостановить.

В результате столкновения и последующего пожара самолеты получили тяжелые Читайте такжеВ авиакатастрофе в Афганистане погибли украинцы – СМИповреждения - пока неизвестно, подлежат ли они восстановлению, в частности, у Ан-32 пострадала все носовая часть.

Самолеты принадлежат к военно-транспортной авиации военно-воздушных сил Судана. Пока что сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рано утром, 6 сентября в Киеве на Трухановом острове потерпел катастрофу вертолет, в результате травмы получили двое человек.

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аэропорт авиакатастрофа Антонов Судан Ан-26 ГП Антонов
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