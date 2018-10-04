"Голуби мира": букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии мира-2018

4 октября 2018, 10:18

Трамп оказался лишь на третьем месте.

Ким чен Ын Мун Чжэ Ин
Ким чен Ын Мун Чжэ Ин стали фаворитами на получение Нобелевской премии мира / Reuters

Фаворитами на получение Нобелевской премии мира-2018 названы глава США Дональд Трамп, а также его коллеги из КНДР и Республики Корея – Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин.

Как сообщает журнал Time, в лидеры среди кандидатов Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин выбились благодаря усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова.

Заслуги Трампа лежат примерно в этой же области: он замыкает тройку фаворитов благодаря составившейся встрече в Сингапуре (его шансы букмекеры оценивают как 5:2). При этом есть вероятность, что премии удостоятся вся троица разом.

Напомним, в июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет". 

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.

Также среди наиболее вероятных лауреатов называется экс-глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон (12:1) и Папа Римский Франциск (16:1).

В топ фаворитов также вошел блогер и общественный деятель Раиф Бадави из Саудовской Аравии, который как раз отбывает 7-летний тюремный срок за "оскорбление Ислама через электронные каналы". А вот украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас также находиться в тюрьме, в топ букмекеров не попал.

Ранее была присуждена Нобелевская премия-2018 по химии. Награду вручили за эволюцию ферментов и антител.

Также уже стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике. Нобеля получат американский, французский и канадский ученые.

Напомним, "нобелевская неделя" стартовала 1 октября присуждением премии по  медицине и физиологии. Награду получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за "открытие терапии онкозаболеваний путем ингибирования негативной иммунной регуляции". Завершится "нобелевская неделя" 8 октября.

В 2018 году размер Нобелевской премии составит 9 млн крон — это немногим больше 1 миллиона долларов или порядка 28,6 млн грн.

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