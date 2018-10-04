Министра обороны Полторака не пригласили на встречу НАТО из-за Венгрии

4 октября 2018, 11:51

В Альянсе утверждают, что не могут противостоять позиции Будапешта.

Полторак
Полторак просил в письме разрешения приехать в Брюссель, но получил отказ / УНИАН

Министр обороны Украины Степан Полторак направлял письмо в офис НАТО с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе 3-4 октября, однако утвердительного ответа не получил.

Заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий в разговоре с журналистами отметил, что на обращение украинского министра ответили отказом и пояснили свою позицию. Об этом сообщает Европейская правда.

В НАТО подчеркнули, что против участия была Венгрия. В Альянсе были вынуждены прислушаться к мнению Будапешта, поскольку в решении таких вопросов в организации важно единогласие.

"Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которое инициируются даже такими союзниками, как США", - сказал Мукосий.

Напомним, ранее в НАТО заявили Венгрии, что Украина сейчас переживает сложные времена противостояния российской агрессии, поэтому требует не ущемлений, а поддержки.

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НАТО встреча Венгрия Степан Полторак Североатлантический альянс
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