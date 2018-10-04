В технике Apple и Amazon обнаружились китайские шпионские чипы - Bloomberg

ЦРУ заявляет, что чипы были вмонтированы в платы устройств / фото: Wikipedia

Центральное разведывательное управление США заявила, что в компьютерах и гаджетах производства Apple и Amazon обнаружены шпионские чипы; при этом к самим компаниям претензий особых нет - в ЦРУ предполагают, что "жучки" могли "подсадить" на заводах Китая при сборке гаджетов.

Сейчас Китай поставляет только в США около 90% компьютеров и 75% мобильных телефонов; по данным ЦРУ, к внедрению чипов в технику может быть причастна компания Supermicro, сообщает Bloomberg.

Читайте такжеАкции Amazon превысили исторический максимумВ Apple и Amazon опровергли эту информацию. В компаниях заявили, что никогда не находили подозрительных чипов.

Ранее в американском городе Купертино всемирно известная корпорация Apple в своей штаб-квартире провела презентацию новинок; новые гаджеты поражают воображение.

Так, корпорация презентовала новые смартфоны — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов. В компании пообещали и двухсимочный вариант - но только для Китая.