Россия нарастила военное присутствие в Ливии - СМИ

Ливия планомерно втягивается в орбиту интересов России / Скриншот видео с youtube.com

Россия в последние месяцы значительно усилила свой военный контингент в Ливии - еще одной стране, в которой долгие годы идет гражданская война.

В частности, речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений российской армии, переброшенных на ливийские базы прямо из Подмосковья, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны, передает УНИАН.

РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия Читайте также"Игра в супердержаву". Почему РФ не повторит свою сирийскую авантюру в Ливиидействительно намерена усиливать свою военную активность в Ливии. Отмечается, что российское присутствие в этой африканской стране связано с нефтегазовыми интересами.

Союзником РФ в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила спецназ и военную технику на границу с Ливией.