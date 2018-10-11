Венгрия выдвинула обвинение лично против Порошенко и вызвала посла Украины на ковер

11 октября 2018, 13:19

Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с "Миротворцем", заявил Сийярто.

Венгрия
Венгрия выдвинула обвинение лично против Порошенко / УНИАН

Будапешт считает, что за "кампанией ненависти" в Украине против венгерского государства стоит лично президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Порошенко дал отмашку раздувать в Украине скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье, чтобы повысить свой рейтинг перед предстоящими выборами-2019.

Заявление Сийярто опубликовала сегодня пресс-служба венгерского правительства.

"Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством (речь идет о "Миротворце" – ред.)", – цитирует пресс-служба Сийярто.

В качестве аргумента для своего утверждения он привел тот факт, что в перечне перечислены личные данные, которые невозможно найти в открытых источниках – а лишь получить от правительственных источников или спецслужб.

"Кроме того, один из директоров НПО, который руководил экстремистским сайтом, работал в украинской спецслужбе", – утончил глава венгерского МИД.

Читайте такжеВенгерский пропагандист пригрозил Украине: "Армия Венгрии может дойти до Львова"Напомним, сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

Ранее и сам Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

При этом МИД Венгрии уже вызвало на ковер посла Украины в Будапеште.

"Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как "антиукраинская политика Украины достигла нового уровня", — цитирует The Hungary Today госсекретаря венгерского МИДа Левенте Мадьяра.

Поводом как раз послужила публикация на "Миротворце", а также заявление в Раде, что украинцев с двойным гражданством необходимо депортировать.

Напомним, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Украина скандал Петр Порошенко Венгрия Миротворец паспорта Петер Сийярто Закарпатская область
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:18
Порошенко сорвался на Онуфрия на секретной встрече - СМИ
14:12
У побережья Греции задержали украинскую яхту с десятками нелегальных мигрантов
13:46
Нацсовет по ТВ и радио проверит смену владельцев NewsOne
13:43
"Целевая аудитория антициклона": синоптик предупредила об опасностях погоды в Украине 12 октября
13:41
"По вагонам бегало 10 малолеток": под Киевом вандалы разгромили вагон электрички Фото
13:19
Венгрия выдвинула обвинение лично против Порошенко и вызвала посла Украины на ковер Видео
13:16
В "Челси" придумали отправлять буйных и провинившихся фанатов в концлагерь - СМИ
13:09
"И через 9 месяцев новая лялька": Седокова удивила жарким фото с полуобнаженным мужчиной Видео
12:52
Горячая вода в Киеве: В столичной мэрии пояснили, когда горожане дождутся
12:25
"Или рыночная цена, или не будет топлива": эксперт объяснил, почему снижение цен на бензин невозможно
12:22
50 гривен за литр бензина: эксперт предупредил о резком подорожании топлива
12:09
"Противостоять России": В США нашли способ пресечь энергетическое влияние Кремля на Европу
12:02
Осторожнее со здоровьем: астрологи рассказали, что нужно и что ни в коем случае нельзя делать 11 октября Видео
12:02
Оксана Марченко покинула "Танцы со звездами"
11:51
Протесты из-за цен на бензин - инфантилизм и стремление к халяеве мнение Видео
11:47
В киевском метро повторно развесили "антикоррупционную рекламу" директора НАБУ
11:35
Стройная блондинка Леди Гага снялась топлес для глянца Фото
11:30
"Все замечательно": американский экзарх рассказал, когда официально объявят решение о Томосе Видео
11:07
В США крупным планом засняли НЛО Видео
10:58
Доктор Купитман из "Интернов" попал в базу "Миротворца": стали известны подробности
10:41
Девушка дня Instagram: сексуальная блогер Полина Танто Фото
10:22
Как "неуловимые Джо" украинские склады взрывают мнение
10:16
Транспортный коллапс в Киеве: водители авто на "евробляхах" устроили акцию протеста Видео
09:59
"Нестерпимые боли": знаменитая российская певица попала на операционный стол
09:54
"Напоминает анекдот про Папу Римского и бордели": в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса Видео
09:40
"Массовые убийцы животных": в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице Видео
09:31
Что изменится в "мертвом" минском процессе от замены переговорщиков мнение
09:29
Доллар в Украине подешевел: что будет с курсом дальше Видео
08:58
"Раздавить гадину": на росТВ призвали свергнуть "нацистский режим" в Киеве Видео
08:54
"Дружки антициклона Виктор" и другие изменения погоды: синоптики уточнили прогноз на 11 октября Видео
08:27
Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение Видео
08:17
Неуловимые диверсанты прибыли в Ичню из... Калиновки мнение
07:56
Взрывы на Черниговщине: в Минобороны заявили о ликвидации пожара на военных складах Видео
07:25
Экологическая катастрофа в Крыму: в Армянске произошли новые химические выбросы Видео
07:14
Плащ на голом теле: Даша Астафьева похвасталась снимками в экстравагантных образах Видео
06:58
Религиозная торпеда: Путин выбрал следующий регион-жертву в Украине мнение
06:37
Неделя скандалов. Астролог предупредил об опасностях 10-16 октября
06:10
Эксперт объяснил, как предотвратить взрывы военных складов в Украине Видео
05:53
Покров день: приметы и заговоры
05:22
Ученые рассказали о скрытой причине импотенции
04:49
Сексуальная жена Ступки похвасталась спортивной фигурой
04:06
Эксперт рассказал, как стоит наказывать Россию за ее шантаж в ПАСЕ и Совете Европы
03:34
Психолог сказала, что превращает людей в зависимых невротиков Видео
02:56
"Лысый из Бразерс чето весу поднабрал": Потап удивил фанатов сменой образа
02:13
Около Крыма получил пробоину сухогруз с украинскими моряками
01:46
"Шикарная песня": Кристина Соловий представила новый лирический трек Видео
01:21
"Прилагаем усилия для объединения": митрополит Франции высказался об автокефалии УПЦ Видео
00:59
В Болгарии отчитались о раскрытии убийства известной журналистки Мариновой Видео
00:41
Жена Леннона записала кавер на его знаменитую песню Imagine Видео
00:12
Украина – Италия – 1:1. Товарищеский матч в Генуе закончился результативной ничьей. Видео голов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять