"Товарищ вошел во вкус": экс-депутат Госдумы назвал следующую жертву Путина

Александру Лукашенко есть о чем беспокоиться, считает Илья Пономарев.
Главной жертвой президента РФ Владимира Путина является сама Российская Федерация, заявил депутат Госдумы 2007-2016 годов Илья Пономарев.
Во время чата в "Главреде" он также ответил на вопрос о том, может ли Беларусь или Казахстан стать следующей жертвой Путина.
"Необязательно какие-то агрессивные действия могут совершаться по отношению к соседям. После Сирии товарищ вошел во вкус: сейчас это не только Центральная Африка, но и, например, Ливия.
Но то, что господину Лукашенко есть, о чем беспокоиться, это и ему самому очевидно", - подчеркнул Пономарев.
Напомним, ранее генерал спрогнозировал действия Путина по Украине.