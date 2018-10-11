"Товарищ вошел во вкус": экс-депутат Госдумы назвал следующую жертву Путина

Владимир Путин и Александр Лукашенко / nahnews.org

Главной жертвой президента РФ Владимира Путина является сама Российская Федерация, заявил депутат Госдумы 2007-2016 годов Илья Пономарев.

Во время чата в "Главреде" он также ответил на вопрос о том, может ли Беларусь или Казахстан стать следующей жертвой Путина.

"Необязательно какие-то агрессивные действия могут совершаться по отношению к соседям. После Сирии товарищ вошел во вкус: сейчас это не только Центральная Африка, но и, например, Ливия.

Но то, что господину Лукашенко есть, о чем беспокоиться, это и ему самому очевидно", - подчеркнул Пономарев.

Напомним, ранее генерал спрогнозировал действия Путина по Украине.