"Первый шаг к вождению Беларуси в состав РФ": совместное видео Путина и Лукашенко взволновало сеть

Совместное видео Путина и Лукашенко взволновало сеть / Reuters

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приехали на Форум регионов на одной машине. Пользователи социальных сетей разглядели в этом некий "тонкий намек на толстые обстоятельства".

Видео прибытия глав двух держав опубликовал у себя в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

При этом на Mercedes Pullman российского президента прикрепили два штандарта – как самой РФ, так и Беларуси. Этого требует протокол. Непонятно только, почему главы двух государств решили "сэкономить на авто".

Владимир Путин и Александр Лукашенко приехали на Форум регионов в Могилеве в одной машине, но с двумя штандартами pic.twitter.com/DS61ybWmFI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 октября 2018 г.

В комментариях к твиту люди тут же выдвинули свои теории: "Первый шаг к вождению Беларуси в состав России. – Как сказал позавчера Лукашенко, думать о таком просто смешно. – Ну вот посмеется и войдет…".

Были и другие предположения: "Экономика должна быть экономной", "Кортеж поломался, раз Владимир Владимирович на Мерсе батьку катает?", "Машина с двумя шпилями".

Кто-то сожалеет: "Одной бы бомбой двух зайцев… Эх, мечты, мечты… Да и холопы себе все равно другого барина найдут".

Напомним, следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.