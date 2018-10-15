"Оружие и убийцы танков": Трамп похвалился военной помощью Украине

Дональд Трамп рассказал о помощи Украине / cbsnews.com

Президент США Дональд Трамп напомнил о том, что за время его президентства военная помощь Америки Украине существенно возросла.

Во время интервью в программе 60 Minutes на телеканале CBS, отвечая на вопрос о том, что никогда не говорил "жестко" с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул: "Я этого не делал? Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и убийц танков. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он послал? Он послал подушки и одеяла".

Вместе с тем он утвердительно ответил на вопрос о том, согласен ли он с тем, что Путин "замешан в убийствах и отравлениях".

На вопрос "Вы согласны с тем, что Владимир Путин участвует в убийствах? В отравлениях?", Трамп ответил: "Наверное, да. Наверное".

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", который предусматривает выделение Украине $ 250 млн на безопасность.