Попытка провалилась. В США суд "обломал" порнозвезду, хотевшую засудить президента Трампа

Дональд Трамп и Стеффани Дэниэлс / Rolling Stone

Федеральный суд США отказал в удовлетворении искового заявления известной актрисы порнофильмов Сторми Дэниелс (ее настоящее имя Стеффани Клиффорд − "Главред"), поданный против президента США Дональда Трампа.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты CNN. Речь идет об иске, в котором глава Белого дома прямо назвал "липовыми" заявления актрисы по поводу того, что к ней поступали угрозы от неизвестного по поводу того, что ее ждет в случае разглашения информации о своей интимной связи с президентом США.

"Суд согласен с аргументами Трампа, потому что данный твит представляет собой риторическую гиперболу, обычно связанную с политикой и публичным дискурсом в США. Первая поправка защищает этот тип риторического заявления", − заявил судья Федерального суда Джеймс Отеро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дэниэлс в своих мемуарах сравнила пенис Трампа с грибом из видеоигры "Марио". К слову, порноактриса до этого публично уже рассказывала о своем сексе с тогда еще коммерсантом Трампом. Их связь произошла в 2006-м году и порноактрисе, по ее словам, пришлось шлепать коммерсанта журналом по "мягкому месту", а также заниматься любовью без контрацепции.