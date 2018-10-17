В США рассекретили доклад о сексуальной ориентации Гитлера

Адольф Гитлер / Кадр из д/ф "Триумф воли"

Нацистский вождь и фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер бисексуалом с легким уклоном в гомосексуальность и садомазохизм.

Соответствующая информация содержится в недавно ставшем достоянием западной прессы доклада сделанного для Управления стратегических служб США (спецслужба, впоследствии ставшая ЦРУ). Его еще в 1943-м составил антрополог Генри Филд. Он основывался на информации, предоставленной эмигранта Эрнста Седжвика Ганфштенгля, бывшего близким другом Гитлера во времена становления нацистской партии.

Филд утверждал, что фюрер начал испытывать крайне сильное сексуальное влечение к своему будущему заместителю по партии Рудольфу Гессу (оба сидели в тюрьме в 1920-е годы после провала "Пивного путча" − "Главред"). Тот был открытым геем и, по совместительству, трансвеститом − носил женские наряды и имел прозвище "Фройляйн Анна"

Напомним, ранее сообщалось о том, что у скандинавских берегов нашли подлодку Адольфа Гитлера.