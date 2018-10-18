Лондон оказался помогать Москве в расследовании отравления Скрипалей "Новичком"

18 октября 2018, 10:57

На отказ британцев посетовал лично "главдипломат" России Сергей Лавров.

Британские полицейские
Британские полицейские / "РИА Новости"

Правоохранители Великобритании в официальном порядке отказались отвечать на запрос России о помощи по расследованию дела об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Об этом заявил в четверг, 18 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "RT France". Лавров также рассказал о том, что запрос Следкома РФ о необходимости использовать положения о взаимной помощи по уголовным делам был направлен в соответствующие британские структуры.

"Несколько месяцев этот запрос держали без ответа. Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации", − подытожил дипломат.

Напомним, 6 октября журналисты-расследователи из Bellingcat анонсировали оглашение настоящего имени "Александра Петрова", второго подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, на заседании британского парламента. Им оказался военный медик Александр Мишкин. Ранее расследователи деанонимизировали первого подозреваемого в осуществлении отравления - "Руслана Боширова", который оказался полковником ГРУ и Героем России Анатолием Чепигой.Позже появилась информация о том, что он принимал участие в эскалации событий на Майдане, а также помогал с бегством тогдашнему президенту Виктору Януковичу.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления неизвестным веществом 4 марта нынешнего года. Власти Великобритании позже объявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок", разработанного в России. В Кремле все обвинения в покушении категорически отвергают.

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